Официально: Тарасов стал игроком "Рубина"

"Рубин" объявил о заключении контракта с бывшим полузащитником "Локомотива" Дмитрием Тарасовым.

❗️Официально❗️

«Рубин» подписал контракт с Дмитрием Тарасовым✍

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Соглашение рассчитано до окончания сезона 2019/20.

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Добро пожаловать!❤

https://t.co/8mBt4HyAoe pic.twitter.com/SkaJGGzDzx — «Рубин» Казань (@fcrk) February 18, 2020

Соглашение между сторонами рассчитано до конца текущего сезона.

32-летний хавбек достался казанскому клубу бесплатно, поскольку являлся свободным агентом.

Тарасов летом покинул "Локомотив" в связи с истечением срока контракта и до сих пор оставался без команды. На просмотре в "Рубине" он находился с середины января.

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