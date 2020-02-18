Официально: Тарасов стал игроком "Рубина"

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Официально: Тарасов стал игроком "Рубина"

"Рубин" объявил о заключении контракта с бывшим полузащитником "Локомотива" Дмитрием Тарасовым.

Соглашение между сторонами рассчитано до конца текущего сезона.

32-летний хавбек достался казанскому клубу бесплатно, поскольку являлся свободным агентом.

Тарасов летом покинул "Локомотив" в связи с истечением срока контракта и до сих пор оставался без команды. На просмотре в "Рубине" он находился с середины января.

Не пропустите: "Рубин" интересуется защитником "Урала". | http://soccernews.ru
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