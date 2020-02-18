Официально: Тарасов стал игроком "Рубина"
"Рубин" объявил о заключении контракта с бывшим полузащитником "Локомотива" Дмитрием Тарасовым.
❗️Официально❗️— «Рубин» Казань (@fcrk) February 18, 2020
«Рубин» подписал контракт с Дмитрием Тарасовым✍
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Соглашение рассчитано до окончания сезона 2019/20.
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Добро пожаловать!❤
https://t.co/8mBt4HyAoe pic.twitter.com/SkaJGGzDzx
Соглашение между сторонами рассчитано до конца текущего сезона.
32-летний хавбек достался казанскому клубу бесплатно, поскольку являлся свободным агентом.
Тарасов летом покинул "Локомотив" в связи с истечением срока контракта и до сих пор оставался без команды. На просмотре в "Рубине" он находился с середины января.
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