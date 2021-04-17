Официально: Тайсон вернулся в "Интернасьонал"
"Интернасьонал" на своём официальном сайте объявил о подписании контракта с воспитанником клуба Тайсоном.
Стороны заключили соглашение, рассчитанное на два сезона.
33-летний футболист перешёл в "Интернасьонал" из "Шахтёра" на правах свободного агента.
Тайсон выступал за родной клуб до 2010 года, после чего 11 лет провёл в украинских командах.
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