Официально: Тайсон вернулся в "Интернасьонал"

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Официально: Тайсон вернулся в "Интернасьонал"

Фото твиттер "Интернасьонала"

"Интернасьонал" на своём официальном сайте объявил о подписании контракта с воспитанником клуба Тайсоном.

Стороны заключили соглашение, рассчитанное на два сезона.

33-летний футболист перешёл в "Интернасьонал" из "Шахтёра" на правах свободного агента.

Тайсон выступал за родной клуб до 2010 года, после чего 11 лет провёл в украинских командах.

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