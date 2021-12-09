Официально: Тедеско - новый тренер "РБ Лейпциг"

Фото твиттер "РБ Лейпциг"

Бывший наставник московского "Спартака" Доменико Тедеско официально возглавил "РБ Лейпциг".

"Быки" объявили о заключении с 36-летним специалистом контракта до июня 2023 года.

Тедеско сменил у руля команды уволенного в воскресенье Джесси Марша.

"РБ Лейпциг" набрал 18 очков в 14 турах Бундеслиги и идёт на 11-м месте в таблице. Также немцы пробились в плей-офф Лиги Европы.

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