Официально: Тедеско останется в "Спартаке" до конца сезона
Московский "Спартак" выступил с официальным заявлением касательно будущего главного тренера команды Доменико Тедеско.
Напомним, что немецкий специалист отказался продлевать с "красно-белыми" контракт, истекающий по окончании текущего сезона, поэтому появились слухи о возможном уходе наставника уже зимой.
"В последнее время средства массовой информации наполнились слухами о смене главного тренера "Спартака" и именами возможных кандидатов на эту роль. В связи с этим клуб выражает полную поддержку Доменико Тедеско и заявляет о желании продолжить сотрудничество с ним до мая 2021 года.
Верим, что этот период станет ещё одной успешной страницей в истории нашего клуба. Желаем Доменико и его семье счастливого Рождества и новогодних праздников и ждём его скорейшего возвращения в "Спартак", - говорится в заявлении клуба.
"Спартак" по итогам 19 туров занимает третье место в турнирной таблице РПЛ, отставая от лидирующего "Зенита" на 6 очков.
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