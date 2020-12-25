Официально: Тедеско останется в "Спартаке" до конца сезона

Московский "Спартак" выступил с официальным заявлением касательно будущего главного тренера команды Доменико Тедеско.

Напомним, что немецкий специалист отказался продлевать с "красно-белыми" контракт, истекающий по окончании текущего сезона, поэтому появились слухи о возможном уходе наставника уже зимой.

"В последнее время средства массовой информации наполнились слухами о смене главного тренера "Спартака" и именами возможных кандидатов на эту роль. В связи с этим клуб выражает полную поддержку Доменико Тедеско и заявляет о желании продолжить сотрудничество с ним до мая 2021 года.

Верим, что этот период станет ещё одной успешной страницей в истории нашего клуба. Желаем Доменико и его семье счастливого Рождества и новогодних праздников и ждём его скорейшего возвращения в "Спартак", - говорится в заявлении клуба.

"Спартак" по итогам 19 туров занимает третье место в турнирной таблице РПЛ, отставая от лидирующего "Зенита" на 6 очков.

Не пропустите: Чешский тренер выразил готовность возглавить "Спартак". | http://soccernews.ru