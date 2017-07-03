Официально: Терри подписал контракт с "Астон Виллой"

Многолетний капитан лондонского "Челси" Джон Терри стал игроком "Астон Виллы", информирует официальный сайт "вилланов".

36-летний бек подписал со своим новым клубом контракт сроком на один год. В "Астон Виллу" легендарный игрок "синих" перешел на правах свободного агента.

Комментируя свой переход, Терри сказал: "Я рад присоединиться к "Астон Вилле". Это клуб, которым я восхищался издалека на протяжении многих лет - здесь есть фантастические объекты в "Бодимор Хелс", "Вилла Парк" является одним из лучших стадионов в стране и здесь есть хорошая группа игроков с опытным и успешным тренером Стивом Брюсом. Я не могу дождаться момента, чтобы начать тренироваться с командой и помочь новым партнерам добиться чего-то особенного в этом сезоне".

Напомним, Терри отказался от должности тренера в "Астон Вилле". | soccernews.ru