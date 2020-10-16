Официально: Тихонов - новый главный тренер "Астаны"

"Астана" на своём официальном сайте объявила о назначении Андрея Тихонова на пост главного тренера команды.

Условия контракта 50-летнего специалиста с казахстанским клубом пока неизвестны.

Примечательно, что, будучи футболистом, россиянин выступал за "Астану" в 2009 году.

Тихонов никого не тренировал ровно два года. В октябре 2018-го его уволили из "Крыльев Советов".

По итогам 12 туров "Астана" идёт второй в турнирной таблице чемпионата Казахстана, уступая только "Кайрату".

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