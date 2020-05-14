Официально: TikTok стал партнёром "Баварии"

"Бавария" на своём официальном сайте объявила о начале сотрудничества с видеоплатформой TikTok.

Подробности соглашения между сторонами не указываются.

Для TikTok это первый подобный договор с футбольным клубом.

Аккаунт "Баварии" на китайской видеоплатформе насчитывает почти 800 тысяч подписчиков.

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