Официально: Тим Ховард завершил карьеру
Известный американский вратарь Тим Ховард официально повесил перчатки на гвоздь.
Not much else to say other than, thank you, @TimHowardGK.#Rapids96 | #ThankYouTim pic.twitter.com/kjRSWCjIx1— Colorado Rapids (@ColoradoRapids) September 30, 2019
Минувшей ночью 40-летний страж ворот полностью отыграл матч 33-го тура МЛС между "Колорадо" и "Далласом", который стал для него последним в карьере.
Команда Ховарда выиграла со счётом 3:0, то есть голкипер в прощальной игре сумел отстоять на ноль.
Помимо "Колорадо" футболист выступал за "Норт-Джерси Империалс", "Метро Старз", "Манчестер Юнайтед" и "Эвертон". За сборную США он играл с 2002 по 2017 год, провёл 121 матч. В его активе 5 трофеев.
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|М
|О
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|2
|Колорадо Рэпидс
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|Лос-Анджелес Гэлакси
|34
|52
|4
|Сиэттл Саундерс
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|48
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|Канзас Сити Уизардс
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|6
|Реал Солт-Лейк
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|7
|Portland Timbers
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