Официально: Тим Ховард завершил карьеру

Известный американский вратарь Тим Ховард официально повесил перчатки на гвоздь.

Минувшей ночью 40-летний страж ворот полностью отыграл матч 33-го тура МЛС между "Колорадо" и "Далласом", который стал для него последним в карьере.

Команда Ховарда выиграла со счётом 3:0, то есть голкипер в прощальной игре сумел отстоять на ноль.

Помимо "Колорадо" футболист выступал за "Норт-Джерси Империалс", "Метро Старз", "Манчестер Юнайтед" и "Эвертон". За сборную США он играл с 2002 по 2017 год, провёл 121 матч. В его активе 5 трофеев.

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