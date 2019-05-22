Официально: Торган Азар стал игроком дортмундской "Боруссии"

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Официально: Торган Азар стал игроком дортмундской "Боруссии"

Дортмундская "Боруссия" на своём официальном сайте объявила о переходе полузащитника менхенгладбахской "Боруссии" Торгана Азара.

Сумма трансфера составила 25 миллионов евро. Бельгиец заключил с "шмелями" контракт, рассчитанный до лета 2024 года.

26-летний Азар выступал за "Боруссию М" с 2014 года, сыграл 182 матча, забил 46 мячей и сделал 45 результативных передач.

За сборную Бельгии игрок провёл 19 поединков и отличился 3 голами. Его стоимость оценивается в 45 миллионов евро.

Не пропустите: Дортмундская "Боруссия" договорилась о переходе ещё одного игрока сборной Германии. | http://soccernews.ru
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