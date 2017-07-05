Официально: Торрес подлил контракт с "Атлетико"

Форвард мадридского "Атлетико" Фернандо Торрес продлил контракт со своим клубом, информирует официальный сайт "матрасников".

Соглашение между сторонами было подписано сроком на один год - его действие истекает летом следующего года. Комментируя продление сотрудничества с "Атлетико", Торрес заявил: "Я очень рад, что следующий год я проведу в этом клубе".

Всего в составе "матрасников" Эль Ниньо забил 105 мячей и сделал 13 результативных передач в 293 матчах.

Напомним, Симеоне заинтересовался трансферной целью "Манчестер Юнайтед". | soccernews.ru