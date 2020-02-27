Официально: Тошич перешёл в китайский клуб
Китайский "Тайчжоу Юаньда" объявил о переходе полузащитника "Партизана" Зорана Тошича.
Сумма трансфера не разглашается. Серб заключил с новым клубом контракт на два года с опцией продления ещё на сезон.
Тошич играл за "Партизан" с августа 2017 года. Также известен по выступлениям за "Манчестер Юнайтед" и ЦСКА.
Стоит отметить, что "Тайчжоу Юаньда" выступает во втором китайском дивизионе.
Рыночная стоимость 32-летнего хавбека оценивается в 1,7 миллиона евро.
Не пропустите: Тошич охарактеризовал тремя словами президента России Путина. | http://soccernews.ru
главное
-
Тактические гонки в "битве лысых"! Гвардиола переиграл Зидана и подвинул "Сити" поближе к финалу: теперь "Реалу" нужно забивать 2 на "Этихаде"!
-
Аршавин и Жирков попали в топ-10 самых высокооплачиваемых российских спортсменов за последнее десятилетие
-
УЕФА назвала претендентов на звание игрока недели в Лиге Чемпионов
-
Главные новости дня: 26 февраля
-
"Ювентус" проиграл "Лиону" в матче 1/8 финала Лиги Чемпионов
Лента новостей
-
Гвардиола установил рекорд по числу побед в плей-офф Лиги Чемпионов
-
Морьентес не советует Черышеву принимать предложения из РПЛ
-
Сарри оценил судейство в матче с "Лионом"
-
Испанский журналист заразился коронавирусом после выезда на матч "Аталанта" - "Валенсия"
-
"Зенит", ЦСКА и "Рубин" поздравили Семака с днём рождения
-
Гвардиола вышел в лидеры среди тренеров по числу побед над "Реалом" в XXI веке
-
"Спартак" заключит спонсорский контракт с "Уральскими авиалиниями"
-
Официально: Тошич перешёл в китайский клуб
-
"Манчестер Юнайтед" может продать Де Хеа и Погба
-
Гвардиола высказался о победе "Манчестер Сити" над "Реалом"
-
Тактические гонки в "битве лысых"! Гвардиола переиграл Зидана и подвинул "Сити" поближе к финалу: теперь "Реалу" нужно забивать 2 на "Этихаде"!
-
"Челси" определился с главной трансферной целью на лето
-
Аршавин и Жирков попали в топ-10 самых высокооплачиваемых российских спортсменов за последнее десятилетие
-
Уткин: "Рами свою детскую мечту уже исполнил - он вставил той девушке, на которую молился в юные годы"
-
Винисиус Жуниор недоволен судейством в матче с "Манчестер Сити"
-
Бекхэм оценил работу Сульшера в "Манчестер Юнайтед"
-
Рами рассказал, до скольки лет планирует играть в футбол
-
Роналду отреагировал на поражение от "Лиона"
-
"Манчестер Сити" впервые обыграл испанскую команду в гостевом матче плей-офф еврокубков
-
"Лион" прервал безвыигрышную серию в плей-офф Лиги Чемпионов, которая длилась 8 лет
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Гуанчжоу
|30
|72
|2
|Бейджин Гуоан
|30
|70
|3
|Шанхай Ист Эйшиа
|30
|66
|4
|Цзянсу Шунтиан
|30
|53
|5
|Шандонг Луненг
|30
|51
|6
|Хубеи Люйин
|30
|44
|7
|Тянцзин Теда
|30
|41
|8
|Хенан Цзяние
|30
|41
|9
|Далянь Ифан
|30
|38
|10
|Чонгцинь Лифан
|30
|36
|11
|Хэбэй Чайна Форчун
|30
|33
|12
|Чангша Гинде
|30
|32
|13
|Шанхай Шенхуа
|30
|30
|14
|Tianjin Quanjian
|30
|25
|15
|Шенджен Руби
|30
|21
|16
|Шаанси Чанба
|30
|14