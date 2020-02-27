Официально: Тошич перешёл в китайский клуб

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Официально: Тошич перешёл в китайский клуб

Китайский "Тайчжоу Юаньда" объявил о переходе полузащитника "Партизана" Зорана Тошича.

Сумма трансфера не разглашается. Серб заключил с новым клубом контракт на два года с опцией продления ещё на сезон.

Тошич играл за "Партизан" с августа 2017 года. Также известен по выступлениям за "Манчестер Юнайтед" и ЦСКА. 

Стоит отметить, что "Тайчжоу Юаньда" выступает во втором китайском дивизионе.

Рыночная стоимость 32-летнего хавбека оценивается в 1,7 миллиона евро.

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