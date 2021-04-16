Официально: Тошич продолжит карьеру в Казахстане
Фото "Спорт-Экспресс" / Александр Федоров
"Тобол" на своём официальном сайте объявил о переходе полузащитника Зорана Тошича.
Казахстанский клуб заключил с 33-летним футболистом контракт до конца текущего года.
Последней командой серба была "Тайчжоу Юаньда" из Китая. Также он известен по выступлениям за ЦСКА и "Манчестер Юнайтед".
Большую часть карьеры Тошич провёл в составе армейцев - с 2010 по 2017 год. Он сыграл 241 матч, забил 47 голов и выиграл 7 трофеев.
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