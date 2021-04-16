Официально: Тошич продолжит карьеру в Казахстане

Фото "Спорт-Экспресс" / Александр Федоров

"Тобол" на своём официальном сайте объявил о переходе полузащитника Зорана Тошича.

Казахстанский клуб заключил с 33-летним футболистом контракт до конца текущего года.

Последней командой серба была "Тайчжоу Юаньда" из Китая. Также он известен по выступлениям за ЦСКА и "Манчестер Юнайтед".

Большую часть карьеры Тошич провёл в составе армейцев - с 2010 по 2017 год. Он сыграл 241 матч, забил 47 голов и выиграл 7 трофеев.

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