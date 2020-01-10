Официально: Тосун перешёл из "Эвертона" в "Кристал Пэлас"

"Кристал Пэлас" на своём официальном сайте объявил о переходе форварда "Эвертона" Дженка Тосуна.

Турецкий нападающий присоединился к "орлам" на правах аренды до конца нынешнего сезона.

Будет ли у лондонского клуба право выкупа 28-летнего футболиста, пока неизвестно.

"Эвертон" купил Тосуна в январе 2018 года у "Бешикташа" за 22,5 миллиона евро. С тех пор он забил 10 голов и сделал 6 ассистов в 51 матче.

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