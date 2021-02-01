Официально: Тосун вернулся в "Бешикташ"

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Официально: Тосун вернулся в "Бешикташ"

"Бешикташ" в своём официальном твиттере объявил о переходе нападающего "Эвертона" Дженка Тосуна.

Турецкий клуб арендовал 29-летнего футболиста до конца нынешнего сезона. Другие детали сделки пока неизвестны.

На форварда также претендовал московский ЦСКА, он он сам отказал армейцам ради возвращения в Стамбул.

Тосун ранее выступал за "Бешикташ" с 2014 по 2017 год и забил 64 гола в 142 матчах.

Не пропустите: Отец Тосуна пояснил отказ форварда от перехода в ЦСКА. | http://soccernews.ru
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