Официально: "Тоттенхэм" уволил Нуну Эшпириту Санту

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Официально: "Тоттенхэм" уволил Нуну Эшпириту Санту

Фото инстаграм Нуну Эшпириту Санту

Лондонский "Тоттенхэм" на своём официальном сайте объявил об отставке главного тренера команды Нуну Эшпириту Санту.

47-летний португалец лишился работы после того, как "шпоры" потерпели 3 поражения в 4 последних матчах.

Нуну возглавлял "Тоттенхэм" с 30 июня. Команда идёт на 8-м месте в АПЛ после 10 туров.

Ранее сообщалось, что столичный клуб может пригласить Сержиу Консейсау ("Порту"), Паулу Фонсеку (безработный) или Антонио Конте (безработный).

Не пропустите: Конте назвал "Тоттенхэму" свои требования. | http://soccernews.ru
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