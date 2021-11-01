Официально: "Тоттенхэм" уволил Нуну Эшпириту Санту

Фото инстаграм Нуну Эшпириту Санту

Лондонский "Тоттенхэм" на своём официальном сайте объявил об отставке главного тренера команды Нуну Эшпириту Санту.

47-летний португалец лишился работы после того, как "шпоры" потерпели 3 поражения в 4 последних матчах.

Нуну возглавлял "Тоттенхэм" с 30 июня. Команда идёт на 8-м месте в АПЛ после 10 туров.

Ранее сообщалось, что столичный клуб может пригласить Сержиу Консейсау ("Порту"), Паулу Фонсеку (безработный) или Антонио Конте (безработный).

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