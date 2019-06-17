Официально: Тотти покинул "Рому"
Франческо Тотти покидает пост технического директора "Ромы".
"Я вернусь в "Рому" если только у клуба сменится владелец. Могу заверить, что ни за что не наврежу клубу. Это еще более сложнее, чем уходить как футболисту. Оставить "Рому" - все равно что умереть. Я чувствую, что было бы лучше, если бы я умер.
Я никогда не участвовал в проекте на 100%. Они знали как много я хотел дать "Роме". Но они всегда хотели избавиться от меня. Все решения в клубе принимались без моего участия", - заявил Тотти.
Напомним, что экс-капитан "Ромы" Тотти выступал за клуб с 1992 по 2017 год. После чего занял пост технического директора.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ювентус
|38
|90
|2
|Наполи
|38
|79
|3
|Аталанта
|38
|69
|4
|Интер Милан
|38
|69
|5
|Милан
|38
|68
|6
|Рома
|38
|66
|7
|Торино
|38
|63
|8
|Лацио
|38
|59
|9
|Сампдория
|38
|53
|10
|Болонья
|38
|44
|11
|Сассуоло
|38
|43
|12
|Удинезе
|38
|43
|13
|СПАЛ
|38
|42
|14
|Парма
|38
|41
|15
|Кальяри
|38
|41
|16
|Фиорентина
|38
|41
|17
|Дженоа
|38
|38
|18
|Эмполи
|38
|38
|19
|Фрозиноне
|38
|25
|20
|Кьево
|38
|17