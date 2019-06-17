Официально: Тотти покинул "Рому"

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Официально: Тотти покинул "Рому"

Франческо Тотти покидает пост технического директора "Ромы".

"Я вернусь в "Рому" если только у клуба сменится владелец. Могу заверить, что ни за что не наврежу клубу. Это еще более сложнее, чем уходить как футболисту. Оставить "Рому" - все равно что умереть. Я чувствую, что было бы лучше, если бы я умер.

Я никогда не участвовал в проекте на 100%. Они знали как много я хотел дать "Роме". Но они всегда хотели избавиться от меня. Все решения в клубе принимались без моего участия", - заявил Тотти.

Напомним, что экс-капитан "Ромы" Тотти выступал за клуб с 1992 по 2017 год. После чего занял пост технического директора.

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