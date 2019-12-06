Официально: трансферный бан "Челси" сокращён

Спортивный арбитражный суд удовлетворил апелляцию "Челси" касательно трансферного бана.

CAS согласился сократить запрет с двух трансферных окон до одного. Поскольку летом клуб из-за санкций никого не покупал, наказание уже прекратило своё действие.

В январе "синие" смогут без ограничений усилить состав.

Напомним, что "Челси" признали виновным в нарушении правил международных трансферов несовершеннолетних игроков.

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