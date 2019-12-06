Официально: трансферный бан "Челси" сокращён
Спортивный арбитражный суд удовлетворил апелляцию "Челси" касательно трансферного бана.
CAS согласился сократить запрет с двух трансферных окон до одного. Поскольку летом клуб из-за санкций никого не покупал, наказание уже прекратило своё действие.
В январе "синие" смогут без ограничений усилить состав.
Напомним, что "Челси" признали виновным в нарушении правил международных трансферов несовершеннолетних игроков.
Не пропустите: "Челси" провел переговоры с агентом Заа. | http://soccernews.ru
опрос
главное
-
Corriere dello Sport на первой полосе ответила на обвинения в расизме
-
"Реал" готов заплатить за Донни ван де Бека 55 миллионов евро
-
"Лестер" готов заключить новый контракт с Роджерсом на улучшенных условиях
-
Гонсалес подписал новый контракт с "Вальядолидом"
-
"Фратрия" призывает фанатов клубов РПЛ покинуть стадионы на 30-й минуте матчей 19-го тура
Лента новостей
-
Официально: трансферный бан "Челси" сокращён
-
Широков прокомментировал конфликт Дзюбы и фанатов "Спартака"
-
Бернд Лено назвал игрока, чей пенальти отразить сложнее всего
-
"Лестер" нацелился на перспективного француза
-
Сосед Смертина рассказал о деталях ДТП с участием экс-футболиста
-
2
"Реал" сыграет с "Эспаньолом" в зеленом, чтобы обратить внимание людей на экологическую проблему
-
Широков высказался о результатах "Динамо"
-
СМИ: Тен Хаг возглавит "Баварию" летом
-
Габулов: "Я президент ФК "Алания" и никуда уходить не собираюсь"
-
Corriere dello Sport на первой полосе ответила на обвинения в расизме
-
"Реал" готов заплатить за Донни ван де Бека 55 миллионов евро
-
Обамеянг убежал в туалет посреди матча против "Брайтона"
-
"Динамо" обратилось к болельщикам перед матчем с "Зенитом"
-
1
Мартинес сравнил Азара с Майклом Джорданом
-
Бывшая жена Кержакова сообщила, что они заключили мировое соглашение
-
Шакири может продолжить карьеру в "Галатасарае"
-
"Лестер" готов заключить новый контракт с Роджерсом на улучшенных условиях
-
Павлюченко заявил, что у "Спартака" нет шансов на чемпионство в этом сезоне
-
"Бенфика" продлит контракт с главным тренером
-
"Челси" провел переговоры с агентом Заа
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|15
|43
|2
|Лестер Сити
|15
|35
|3
|Манчестер Сити
|15
|32
|4
|Челси
|15
|29
|5
|Вулверхэмптон
|15
|23
|6
|Манчестер Юнайтед
|15
|21
|7
|Кристал Пэлас
|15
|21
|8
|Тоттенхэм
|15
|20
|9
|Шеффилд Юнайтед
|15
|19
|10
|Арсенал Лондон
|15
|19
|11
|Ньюкасл Юнайтед
|15
|19
|12
|Бернли
|15
|18
|13
|Брайтон & Хоув Альбион
|15
|18
|14
|Борнмут
|15
|16
|15
|Вест Хэм Юнайтед
|15
|16
|16
|Астон Вилла
|15
|15
|17
|Саутгемптон
|15
|15
|18
|Эвертон
|15
|14
|19
|Норвич Сити
|15
|11
|20
|Уотфорд
|15
|8