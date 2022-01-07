Официально: Триппьер стал игроком "Ньюкасла"

Фото твиттер "Ньюкасла"

"Ньюкасл" на своём официальном сайте объявил о переходе флангового защитника "Атлетико" Кирана Триппьера.

Сумма трансфера пока неизвестна. Контракт игрока с "сороками" рассчитан до лета 2024 года.

Стоит отметить, что это первая крупная сделка "Ньюкасла" после покупки клуба саудовскими инвесторами.

31-летний Триппьер выступал за "Атлетико" с июля 2019 года, сыграл 86 матчей и сделал 11 ассистов.

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