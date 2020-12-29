Официально: Тухель покинул ПСЖ

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Официально: Тухель покинул ПСЖ

ПСЖ на своём официальном сайте объявил об уходе Томаса Тухеля с поста главного тренера.

Сообщается, что контракт с немецким специалистом расторгнут после глубокого анализа спортивных показателей команды.

Президент парижского клуба Нассер Аль-Хелайфи поблагодарил 47-летнего наставника за проделанную работу и пожелал ему всего наилучшего в будущем.

ПСЖ по итогам 17 туров идёт на третьем месте в Лиге 1, отставая от лидера на 1 очко. В Лиге Чемпионов команда вышла в плей-офф, где сыграет с "Барселоной".

Тухель возглавлял "красно-синих" с 2018 года и выиграл 6 трофеев, включая два чемпионских титула.

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