Официально: Тухель покинул ПСЖ
ПСЖ на своём официальном сайте объявил об уходе Томаса Тухеля с поста главного тренера.
Сообщается, что контракт с немецким специалистом расторгнут после глубокого анализа спортивных показателей команды.
Президент парижского клуба Нассер Аль-Хелайфи поблагодарил 47-летнего наставника за проделанную работу и пожелал ему всего наилучшего в будущем.
ПСЖ по итогам 17 туров идёт на третьем месте в Лиге 1, отставая от лидера на 1 очко. В Лиге Чемпионов команда вышла в плей-офф, где сыграет с "Барселоной".
Тухель возглавлял "красно-синих" с 2018 года и выиграл 6 трофеев, включая два чемпионских титула.
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Опубликованы результаты голосования за лучшего футболиста XXI века по версии Globe Soccer Awards
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|ПСЖ
|27
|68
|2
|Марсель
|28
|56
|3
|Ренн
|28
|50
|4
|Лилль
|28
|49
|5
|Ницца
|28
|41
|6
|Реймс
|28
|41
|7
|Лион
|28
|40
|8
|Монпелье
|28
|40
|9
|Монако
|28
|40
|10
|Страсбур
|27
|38
|11
|Анжер
|28
|39
|12
|Бордо
|28
|37
|13
|Нант
|28
|37
|14
|Брест
|28
|34
|15
|Метц
|28
|34
|16
|Дижон
|28
|30
|17
|Сент-Этьен
|28
|30
|18
|Ним
|28
|27
|19
|Амьен
|28
|23
|20
|Тулуза
|28
|13