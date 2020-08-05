Официально: Туран вернулся в "Галатасарай"
"Галатасарай" на своём официальном сайте объявил о возвращении полузащитника Арды Турана.
33-летний футболист заключил со стамбульским клубом контракт на один год с опцией продления на аналогичный срок.
Хавбек покинул "Барселону" на правах свободного агента, поэтому достался "львам" бесплатно.
Туран - воспитанник "Галатасарая", за основную команду выступал с 2004 по 2011 год.
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