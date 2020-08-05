Официально: Туран вернулся в "Галатасарай"

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Официально: Туран вернулся в "Галатасарай"

"Галатасарай" на своём официальном сайте объявил о возвращении полузащитника Арды Турана.

33-летний футболист заключил со стамбульским клубом контракт на один год с опцией продления на аналогичный срок.

Хавбек покинул "Барселону" на правах свободного агента, поэтому достался "львам" бесплатно.

Туран - воспитанник "Галатасарая", за основную команду выступал с 2004 по 2011 год.

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