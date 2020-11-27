Официально: у Черышева выявлен коронавирус
Вингер "Валенсии" Денис Черышев заразился коронавирусной инфекцией.
Агент россиянина Хинес Карвахаль подтвердил, что его клиент сдал положительный тест на COVID-19. По его словам, болезнь проходит бессимптомно.
В текущем сезоне 29-летний Черышев сыграл за "Валенсию" 5 матчей и сделал 1 ассист.
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|Команда
|М
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|3
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|4
|Севилья
|20
|35
|5
|Хетафе
|20
|33
|6
|Реал Сосьедад
|20
|31
|7
|Валенсия
|20
|31
|8
|Атлетик Бильбао
|20
|30
|9
|Вильярреал
|20
|28
|10
|Гранада
|19
|27
|11
|Бетис
|20
|27
|12
|Леванте
|20
|26
|13
|Осасуна
|20
|25
|14
|Алавес
|20
|23
|15
|Реал Вальядолид
|20
|22
|16
|Эйбар
|20
|22
|17
|Мальорка
|20
|18
|18
|Сельта Виго
|20
|16
|19
|Леганес
|20
|14
|20
|Эспаньол
|20
|14