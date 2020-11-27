Официально: у Черышева выявлен коронавирус

Вингер "Валенсии" Денис Черышев заразился коронавирусной инфекцией.

Агент россиянина Хинес Карвахаль подтвердил, что его клиент сдал положительный тест на COVID-19. По его словам, болезнь проходит бессимптомно.

В текущем сезоне 29-летний Черышев сыграл за "Валенсию" 5 матчей и сделал 1 ассист.

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