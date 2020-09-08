Официально: у Дзаньоло разрыв крестообразной связки колена

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Официально: у Дзаньоло разрыв крестообразной связки колена

Полузащитник "Ромы" и сборной Италии Никола Дзаньоло второй раз за год порвал "кресты".

21-летний футболист травмировался во вчерашнем матче Лиги Наций против Нидерландов, а сегодня прошёл медобследование.

Магнитно-резонансная томография выявила у хавбека разрыв передней крестообразной связки левого колена.

В среду Дзаньоло перенесет операцию. На поле он вернётся не раньше весны. 

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