Официально: у Дзаньоло разрыв крестообразной связки колена
Полузащитник "Ромы" и сборной Италии Никола Дзаньоло второй раз за год порвал "кресты".
21-летний футболист травмировался во вчерашнем матче Лиги Наций против Нидерландов, а сегодня прошёл медобследование.
Магнитно-резонансная томография выявила у хавбека разрыв передней крестообразной связки левого колена.
В среду Дзаньоло перенесет операцию. На поле он вернётся не раньше весны.
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