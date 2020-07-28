Официально: у "Крыльев Советов" новый тренер

Теги крылья советовчертановоигорь осинькин

Официально: у "Крыльев Советов" новый тренер

"Чертаново" на своём официальном сайте объявил об уходе главного тренера команды Игоря Осинькина.

Клуб сообщает, что 55-летний специалист возглавит "Крылья Советов", а сменит его наставник молодёжки Денис Первушин.

Ранее самарскую команду покинул Андрей Талалаев, не сумевший спасти её от вылета из РПЛ.

По информации "Матч ТВ", в "Крылья" из "Чертаново" может перебраться не только Осинькин, но и от 5 до 8 футболистов.

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