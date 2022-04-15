Официально: У Педри разрыв мышцы

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Официально: У Педри разрыв мышцы

Фото: твиттер Педри\Автор неизвестен

Полузащитник сборной Испании и "Барселоны" Педри Гонсалес рискует пропустить остаток сезона из-за серьезной травмы, которую он получил в матче с "Айнтрахтом" (2:3) в 1\4 финала Лиги Европы.

Как сообщает пресс-служба каталонского клуба, у 19-летнего футболиста по итогам углубленного обследования диагностирован разрыв левой двуглавой мышцы бедра.

По информации клуба, "его выздоровление определит его доступность".

Ожидается, что в нынешнем сезоне испанец больше не сумеет появиться на поле.

В текущем сезоне Педри сыграл в 12 матчах Ла Лиги, в которых забил 3 гола и отдал одну результативную передачу.

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