Официально: у Рамоса диагностирован перелом носа

Теги серхио рамосреал мадридатлетико мадрид

Официально: у Рамоса диагностирован перелом носаСегодня капитан мадридского "Реала" Серхио Рамос прошел медобследование после полученной во вчерашнем матче против "Атлетико" травмы.

Как информирует AS, у 31-летнего защитника "сливочных" был диагностирован перелом носа. Ожидается, что Рамос пропустит ближайшие две игры своей команды - во вторник против кипрского АПЭЛа в Лиге Чемпионов и в субботу против "Малаги" в чемпионате.

Напомним, Перес остался недоволен игрой трех игроков "Реала" в последних матчах. | soccernews.ru

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