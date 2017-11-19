Официально: у Рамоса диагностирован перелом носа

Сегодня капитан мадридского "Реала" Серхио Рамос прошел медобследование после полученной во вчерашнем матче против "Атлетико" травмы.

Как информирует AS, у 31-летнего защитника "сливочных" был диагностирован перелом носа. Ожидается, что Рамос пропустит ближайшие две игры своей команды - во вторник против кипрского АПЭЛа в Лиге Чемпионов и в субботу против "Малаги" в чемпионате.

Напомним, Перес остался недоволен игрой трех игроков "Реала" в последних матчах. | soccernews.ru