Официально: УЕФА начала расследование в отношении ПСЖ

УЕФА на своём официальном сайте объявила о начале расследования в отношении французского клуба ПСЖ.

Известно, что следственная палата комитета по финансовому контролю проверит соответствие деятельности парижан правилам ФФП.

ПСЖ попал под подозрение после рекордного трансфера бразильского форварда Неймара за 222 миллиона евро.

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