Официально: УЕФА отменил правило выездного гола
Фото: инстаграм УЕФА/Автор неизвестен
УЕФА отменил правило выездного гола во всех турнирах под своей эгидой, сообщает официальный сайт организации.
Отмечается, что данное решение вступит в силу с сезона-2021/22. Впредь, при равном счете по итогам двухматчевого противостояния игра будет переходить в овертайм.
Напомним, что впервые УЕФА применил данное правило в сезоне-1965/66 в Кубке обладателей Кубков.
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