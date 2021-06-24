Официально: УЕФА отменил правило выездного гола

Фото: инстаграм УЕФА/Автор неизвестен

УЕФА отменил правило выездного гола во всех турнирах под своей эгидой, сообщает официальный сайт организации.

Отмечается, что данное решение вступит в силу с сезона-2021/22. Впредь, при равном счете по итогам двухматчевого противостояния игра будет переходить в овертайм.

Напомним, что впервые УЕФА применил данное правило в сезоне-1965/66 в Кубке обладателей Кубков.

Также не пропустите: Паулиньо готов вернуться в "Барселону". | http://soccernews.ru