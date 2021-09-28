Официально: УЕФА приостановил разбирательства против клубов-основателей Суперлиги

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УЕФА официально отменил дисциплинарное производство в отношении клубов-основателей европейской Суперлиги: мадридского "Реала", "Барселоны" и "Ювентуса".

"После приостановления разбирательств против "Барселоны", "Ювентуса" и "Реал Мадрида", по делу, связанному с нарушением правовой базы УЕФА в отношении Суперлиги, апелляционный орган УЕФА объявил сегодня разбирательство недействительным, как будто оно и не начиналось", - сказано в заявлении УЕФА.

Напомним, что дисциплинарное дело в отношении этих клубов было возбуждено в конце мая в связи с возможным нарушением клубами положений нормативных документов УЕФА по причине проекта Суперлиги.

Ранее коммерческий суд Мадрида постановил, что УЕФА не может исключить клубы Суперлиги из своих турниров, а также обязал организацию снять все санкции в отношении причастных клубов.

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