Официально: УЕФА приостановил разбирательства против клубов-основателей Суперлиги
Фото: инстаграм УЕФА/Автор неизвестен
УЕФА официально отменил дисциплинарное производство в отношении клубов-основателей европейской Суперлиги: мадридского "Реала", "Барселоны" и "Ювентуса".
"После приостановления разбирательств против "Барселоны", "Ювентуса" и "Реал Мадрида", по делу, связанному с нарушением правовой базы УЕФА в отношении Суперлиги, апелляционный орган УЕФА объявил сегодня разбирательство недействительным, как будто оно и не начиналось", - сказано в заявлении УЕФА.
Напомним, что дисциплинарное дело в отношении этих клубов было возбуждено в конце мая в связи с возможным нарушением клубами положений нормативных документов УЕФА по причине проекта Суперлиги.
Ранее коммерческий суд Мадрида постановил, что УЕФА не может исключить клубы Суперлиги из своих турниров, а также обязал организацию снять все санкции в отношении причастных клубов.
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|О
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|2
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|27
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|Лестер Сити
|27
|50
|4
|Челси
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|Манчестер Юнайтед
|27
|41
|6
|Тоттенхэм
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|7
|Шеффилд Юнайтед
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|Вулверхэмптон
|27
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|Арсенал Лондон
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|Эвертон
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|Саутгемптон
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|Кристал Пэлас
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|Брайтон & Хоув Альбион
|27
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|16
|Борнмут
|27
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|Астон Вилла
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|Вест Хэм Юнайтед
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|Уотфорд
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