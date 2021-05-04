Официально: УЕФА расширил заявку сборных на Евро-2020
Исполком УЕФА утвердил расширение заявки сборных для участия в финальном турнире Евро-2020.
Согласно принятым изменениям, в состав команды можно включать 26 футболистов, ранее разрешалось не более 23.
Это сделано, чтобы снизить риски для сборных, столкнувшихся с нехваткой доступных игроков для определённых матчей из-за возможных случаев заражения коронавирусом и последующих карантинных мер.
Напомним, что турнир должен состояться в период с 11 июня по 11 июля 2021 года в разных городах Европы, в том числе в Санкт-Петербурге.
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Турнирные таблицы
|Группа A
|М
|О
|1
|Франция
|3
|7
|2
|Швейцария
|3
|5
|3
|Албания
|3
|3
|4
|Румыния
|3
|1
|Группа B
|М
|О
|1
|Уэльс
|3
|6
|2
|Англия
|3
|5
|3
|Словакия
|3
|4
|4
|Россия
|3
|1
|Группа C
|М
|О
|1
|Германия
|3
|7
|2
|Польша
|3
|7
|3
|Северная Ирландия
|3
|3
|4
|Украина
|3
|0
|Группа D
|М
|О
|1
|Хорватия
|3
|7
|2
|Испания
|3
|6
|3
|Турция
|3
|3
|4
|Чехия
|3
|1
|Группа E
|М
|О
|1
|Италия
|3
|6
|2
|Бельгия
|3
|6
|3
|Ирландия
|3
|4
|4
|Швеция
|3
|1
|Группа F
|М
|О
|1
|Венгрия
|3
|5
|2
|Исландия
|3
|5
|3
|Португалия
|3
|3
|4
|Австрия
|3
|1