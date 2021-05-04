Официально: УЕФА расширил заявку сборных на Евро-2020

Исполком УЕФА утвердил расширение заявки сборных для участия в финальном турнире Евро-2020.

Согласно принятым изменениям, в состав команды можно включать 26 футболистов, ранее разрешалось не более 23.

Это сделано, чтобы снизить риски для сборных, столкнувшихся с нехваткой доступных игроков для определённых матчей из-за возможных случаев заражения коронавирусом и последующих карантинных мер.

Напомним, что турнир должен состояться в период с 11 июня по 11 июля 2021 года в разных городах Европы, в том числе в Санкт-Петербурге.

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