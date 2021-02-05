Официально: "Уфа" арендовала защитника "Сток Сити"

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Официально: "Уфа" арендовала защитника "Сток Сити"

"Уфа" на своём официальном сайте объявила о переходе флангового защитника "Сток Сити" Морица Бауэра.

Башкирский клуб взял 29-летнего футболиста в аренду до конца нынешнего сезона. Об опции выкупа ничего не сообщается.

Австрийский фулбек вернулся в РПЛ спустя три года - в январе 2018-го он покинул "Рубин", за который выступал 1,5 сезона.

Рыночная стоимость Бауэра оценивается в 1,1 миллиона евро. В текущем сезоне он не провёл ни одного матча за первую команду "Сток Сити".

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