Официально: "Уотфорд" подписал вингера "Барселоны"

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Официально: "Уотфорд" подписал вингера "Барселоны""Уотфорд" на своем официальном сайте объявил о трансфере вингера каталонской "Барселоны" Жерара Деулофеу.

"Шершни" подписали с 24-летним игроком "сине-гранатовых" контракт сроком на пять лет. Его трансфер обошелся английскому клубу в 13 миллионов евро. 

Отметим, что в 7 матчах за "Уотфорд" во второй части сезона 2017/2018 Деулофеу забил 1 мяч. В Англии игрок выступал на правах аренды.

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