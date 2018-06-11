Официально: "Уотфорд" подписал вингера "Барселоны"

"Уотфорд" на своем официальном сайте объявил о трансфере вингера каталонской "Барселоны" Жерара Деулофеу.

"Шершни" подписали с 24-летним игроком "сине-гранатовых" контракт сроком на пять лет. Его трансфер обошелся английскому клубу в 13 миллионов евро.

Отметим, что в 7 матчах за "Уотфорд" во второй части сезона 2017/2018 Деулофеу забил 1 мяч. В Англии игрок выступал на правах аренды.

Не пропустите: президент Ла Лиги поддержал инициативу "Барселоны". | soccernews.ru