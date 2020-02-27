Официально: "Уральские авиалинии" - новый спонсор "Спартака"

Сегодня, 27 февраля, в Москве состоялась пресс-конференция, в ходе которой было объявлено о начале сотрудничества между "Спартаком" и авиакомпанией "Уральские авиалинии".

Стороны заключили спонсорский контракт сроком на 3,5 года. Ранее сообщалось, что по условиям договора клуб получит 170 миллионов рублей и брендированный самолёт.

"Нас связывает не только цветовая гамма, но и история. Более 70 процентов перевозок за последние годы были произведены "Уральскими Авиалиниями". И даже чемпионский рейс Москва - Пермь - Москва. Надеемся на хорошее партнёрство и совместное будущее", - прокомментировал сделку генеральный директор "красно-белых" Томас Цорн.

По итогам 19 туров "Спартак" занимает десятое место в турнирной таблице РПЛ.

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