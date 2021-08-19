Официально: Урунов вернулся из "Спартака" в "Уфу"

Фото сайт "Уфы"

"Уфа" на своём официальном сайте объявила о переходе полузащитника "Спартака" Остона Урунова.

Башкирский клуб арендовал 20-летнего футболиста с опцией выкупа, сумма которого пока не разглашается.

Стоит отметить, что узбекский хавбек уже в третий раз в карьере стал игроком "Уфы". Ранее он сделал 1 ассист в 20 матчах в составе "горожан".

Выступая за "Спартак", Урунов забил 1 гол в 9 играх. Его контракт с "красно-белыми" рассчитан до 2025 года. Рыночная стоимость Остона - 1,2 миллиона евро.

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