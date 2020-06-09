Официально: в матчах РПЛ и Кубка России разрешили делать по 5 замен

Исполком Российского футбольного союза в ходе сегодняшнего онлайн-заседания утвердил изменения регламента в части замен.

Теперь тренеры команд смогут менять по пять футболистов в течение одного матча РПЛ или Кубка России.

Провести замены разрешается в перерыве встречи, а также три раза по ходу игры.

При этом в Кубке можно делать даже 6 замен, если для определения победителя матча потребовались овертаймы.

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