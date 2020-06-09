Официально: в матчах РПЛ и Кубка России разрешили делать по 5 замен
Исполком Российского футбольного союза в ходе сегодняшнего онлайн-заседания утвердил изменения регламента в части замен.
Теперь тренеры команд смогут менять по пять футболистов в течение одного матча РПЛ или Кубка России.
Провести замены разрешается в перерыве встречи, а также три раза по ходу игры.
При этом в Кубке можно делать даже 6 замен, если для определения победителя матча потребовались овертаймы.
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|Команда
|М
|О
|1
|Зенит Санкт-Петербург
|22
|50
|2
|Локомотив Москва
|22
|41
|3
|Краснодар
|22
|41
|4
|Ростов
|22
|38
|5
|ЦСКА Москва
|22
|36
|6
|Динамо Москва
|22
|30
|7
|Арсенал Тула
|22
|28
|8
|Спартак Москва
|22
|28
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|Уфа
|22
|27
|10
|Урал
|22
|25
|11
|Тамбов
|22
|25
|12
|Сочи
|22
|24
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|Оренбург
|22
|23
|14
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|Крылья Советов
|22
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|Ахмат
|22
|20