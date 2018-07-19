Официально: в пятницу "Реал" представит очередного новичка

Завтра мадридский "Реал" представит своим болельщикам очередного новичка - вингера Винисиуса Жуниора, информирует официальный сайт "сливочных".

Презентация бразильца игроком королевского клуба начнется в 13:30 по московскому времени. После появления перед фотокамерами и своего выхода на поле "Сантьяго Бернабеу" 18-летний футболист даст пресс-конференцию.

Напомним, "Реал" сделал предложение по Азару, которое может устроить "Челси". | soccernews.ru