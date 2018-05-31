Официально: в сезоне 2019/20 в АПЛ будет зимний перерыв

Исполнительный директор футбольной ассоциации Англии Мартин Гленн подтвердил, что в сезоне 2019/20 в АПЛ будет зимний перерыв.

"В календаре появится зимний перерыв, который поможет нашим клубам и национальным сборным" - цитирует Гленна официальный сайт FA.

Ранее стало известно, что длительность зимнего перерыва в АПЛ будет составлять две недели.

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