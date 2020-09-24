Официально: в турнирах под эгидой УЕФА останется правило пяти замен
Пресс-служба УЕФА объявила о продолжении использования правила пяти замен в турнирах под эгидой организации.
Оно будет действовать в Лиге Чемпионов, Лиге Европы, плей-офф квалификации Евро-2020, Лиге Наций и женских соревнованиях.
Принято решение разрешать командам делать по пять замен за один матч до конца сезона 2020/21.
Напомним, что указанное правило появилось из-за паузы, обусловленной пандемией коронавируса, и выросших нагрузок на футболистов в виду длительного перерыва и последующего напряжённого графика.
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