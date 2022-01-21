Официально: Вагнер Лав стал игроком "Мидтъюлланда"

Фото сайт "Мидтъюлланда"

"Мидтъюлланд" на своём официальном сайте объявил о переходе бразильского нападающего Вагнера Лава.

37-летний футболист присоединился к датскому клубу на правах свободного агента и заключил контракт до конца сезона.

Напомним, что последней командой Вагнера Лава был "Кайрат", который он покинул в декабре в связи с истечением срока соглашения.

Форвард известен по выступлениям за ЦСКА, в составе которого он сыграл 259 матчей, забил 124 гола и сделал 53 ассиста.

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