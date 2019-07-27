Официально: Вальехо перешёл из "Реала" в "Вулверхэмптон"

Мадридский "Реал" на своём официальном сайте объявил о переходе защитника Хесуса Вальехо в "Вулверхэмптон".

Английский клуб арендовал 22-летнего футболиста до лета 2020 года. Другие детали сделки пока неизвестны.

Вальехо выступает за "Реал" с 2015 года, сыграл 19 матчей и забил 1 гол. Сдавался в аренду "Сарагосе" и "Айнтрахту".

Контракт игрока с королевским клубом рассчитан до 2021 года. Рыночная стоимость испанца - 10 миллионов евро.

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