Официально: ван Боммел - новый главный тренер "Вольфсбурга"

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Официально: ван Боммел - новый главный тренер "Вольфсбурга"

Фото сайт "Вольфсбурга"

"Вольфсбург" на своём официальном сайте объявил о назначении Марка ван Боммела на пост главного тренера.

44-летний голландец заключил с "волками" контракт до июня 2023 года.

Ван Боммел с 2018 по 2019 год возглавлял ПСВ из Эйндховена.

"Вольфсбург" финишировал на четвёртом месте в минувшем розыгрыше Бундеслиги и получил право сыграть в Лиге Чемпионов.

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