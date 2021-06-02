Официально: ван Боммел - новый главный тренер "Вольфсбурга"

Фото сайт "Вольфсбурга"

"Вольфсбург" на своём официальном сайте объявил о назначении Марка ван Боммела на пост главного тренера.

44-летний голландец заключил с "волками" контракт до июня 2023 года.

Ван Боммел с 2018 по 2019 год возглавлял ПСВ из Эйндховена.

"Вольфсбург" финишировал на четвёртом месте в минувшем розыгрыше Бундеслиги и получил право сыграть в Лиге Чемпионов.

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