Официально: ван Бронкхорст возглавил "Гуанчжоу Фули"

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Официально: ван Бронкхорст возглавил "Гуанчжоу Фули"

Джованни ван Бронкхорст назначен на пост главного тренера "Гуанчжоу Фули", сообщает официальный сайт клуба.

На какой срок рассчитан контракт голландского специалиста, неизвестно. Также не разглашается его зарплата в Поднебесной.

44-летний ван Бронкхорст с 2015 по 2019 год был наставником "Фейеноорда". С сентября он входил в тренерский штаб "Манчестер Сити".

"Гуанчжоу Фули" финишировал на 12-м месте в прошлом розыгрыше китайской Суперлиги.

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