Официально: ван Бронкхорст возглавил "Рейнджерс"
Фото: сайт "Рейнджерса"
Голландец Джованни ван Бронкхорст стал главным тренером "Рейнджерса".
Детали контракта тренера с чемпионом Шотландии пока не сообщаются.
Напомним, что ранее пост тренера покинул Стивен Джеррард, ушедший в "Астон Виллу".
Ван Бронкхорст в качестве футболиста играл за "Рейнджерс" с 1998 по 2001 год.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Селтик
|30
|80
|2
|Рейнджерс
|29
|67
|3
|Мотеруэлл
|30
|46
|4
|Абердин
|30
|45
|5
|Ливингстон
|30
|39
|6
|Сент-Джонстон
|29
|36
|7
|Хиберниан
|30
|37
|8
|Килмарнок
|30
|33
|9
|Сент-Миррен
|30
|29
|10
|Росс Каунти
|30
|29
|11
|Гамильтон Академикалс
|30
|27
|12
|Харт оф Мидлотиан
|30
|23