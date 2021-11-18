Официально: ван Бронкхорст возглавил "Рейнджерс"

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Официально: ван Бронкхорст возглавил "Рейнджерс"Фото: сайт "Рейнджерса"

Голландец Джованни ван Бронкхорст стал главным тренером "Рейнджерса".

Детали контракта тренера с чемпионом Шотландии пока не сообщаются.

Напомним, что ранее пост тренера покинул Стивен Джеррард, ушедший в "Астон Виллу".

Ван Бронкхорст в качестве футболиста играл за "Рейнджерс" с 1998 по 2001 год.

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