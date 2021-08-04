Официально: ван Гал возглавил сборную Нидерландов

Фото: KNVB

Луи ван Гал в третий раз возглавил сборную Нидерландов.

Как сообщает KNVB, 69-летний специалист заключил контракт до конца ЧМ-2022. Ассистентами ван Гала станут Данни Блинд, Франс Хук и Хенк Фрейзер.

Напомним, что ван Гал возглавлял сборную Нидерландов с 2000 по 2001-й и с 2012 по 2014-й год.

Под его руководством сборная завоевала бронзу на ЧМ-2014.

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