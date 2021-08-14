Официально: Варан - новый игрок "Манчестер Юнайтед"

Фото твиттер "Манчестер Юнайтед"

"Манчестер Юнайтед" провёл презентацию звёздного новичка команды Рафаэля Варана.

28-летний центральный защитник был представлен на "Олд Траффорд" перед матчем 1-го тура АПЛ против "Лидса".

"Красные дьяволы" заплатили мадридскому "Реалу" за игрока 40 миллионов евро. Контракт с ним рассчитан до 2025 года.

Француз выбрал себе в "МЮ" 19-й игровой номер.

Варан выступал за "Реал" с 2011 года, за 10 сезонов он сыграл 360 матчей, забил 17 голов и сделал 8 ассистов.

Не пропустите: "Манчестер Юнайтед" определился с будущим Марсьяля. | http://soccernews.ru