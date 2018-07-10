Официально: Васс - игрок "Валенсии"

Хавбек "Сельты" Даниэль Васс стал игроком "Валенсии".

Как сообщает официальный сайт клуба, 29-летний датчанин подписал с "летучими мышами" четырехлетнее соглашение, по которому его клаусула составила 80 миллионов евро. Отметим, что трансфер Васса обошелся "Валенсии" в 6 миллионов евро.

Васс выступал за "Сельту" с 2015 года. За это время он провел 136 матчей, в которых забил 14 голов.

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