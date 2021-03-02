Официально: Великобритания предложила провести больше матчей Евро-2020 на её территории

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон подтвердил готовность страны принять больше игр финального турнира чемпионата Европы-2020.

По словам главы британского правительства, быстрый темп вакцинирования от коронавируса в королевстве позволит провести дополнительные матчи и привлечь на них зрителей.

Напомним, что Евро-2020 пройдёт с 11 июня по 11 июля. Турнир планируется провести в 12 европейских городах: Санкт-Петербурге, Лондоне, Мюнхене, Баку, Риме, Бухаресте, Дублине, Копенгагене, Бильбао, Глазго, Будапеште и Амстердаме.

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