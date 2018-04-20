Официально: Венгер покинет "Арсенал" летом



Главный тренер "Арсенала" Арсен Венгер объявил о своем уходе из лондонского клуба.

"После долгих размышлений и обсуждений с клубов я решил, что пришло время уйти с поста наставника "Арсенала". Я благодарен клубу за предоставленную честь, столько лет быть во главе команды", - приводит слова Венгера официальный сайт клуба.

Таким образом нынешний сезон станет для Венгера последним в клубе.

68-летний Венгер возглавляет "Арсенал" с 1996 года. Под его руководством "канониры" трижды становились чемпионами Англии, а также по семь раз выигрывали Кубок и Суперкубок Англии.

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