Официально: Венгер покинет "Арсенал" летом

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Официально: Венгер покинет "Арсенал" летом
Главный тренер "Арсенала" Арсен Венгер объявил о своем уходе из лондонского клуба.

"После долгих размышлений и обсуждений с клубов я решил, что пришло время уйти с поста наставника "Арсенала". Я благодарен клубу за предоставленную честь, столько лет быть во главе команды", - приводит слова Венгера официальный сайт клуба.

Таким образом нынешний сезон станет для Венгера последним в клубе.

68-летний Венгер возглавляет "Арсенал" с 1996 года. Под его руководством "канониры" трижды становились чемпионами Англии, а также по семь раз выигрывали Кубок и Суперкубок Англии. 

Не пропустите: Венгер прокомментировал возможное назначение Виейра в "Арсенал". | http://soccernews.ru

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