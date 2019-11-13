Официально: Венгер получил должность в ФИФА

ФИФА на своём официальном сайте объявила о назначении Арсена Венгера на пост главы отдела глобального развития футбола.

70-летний француз займётся вопросами как мужского, так и женского футбола. Также он будет взаимодействовать с организацией IFAB, которая занимается ведением и регулированием правил игры.

Кроме того, Венгера задействуют в обучении тренеров и внедрении бывших игроков в футбольный менеджмент.

Напомним, что прошлым летом легендарный тренер покинул "Арсенал" после 22 лет работы в клубе. В течение последнего года он периодически появлялся в эфире телевидения в качестве эксперта. А после отставки Нико Ковача его сватали в "Баварию", но в итоге мюнхенцы отказались от кандидатуры экс-наставника "канониров".

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