Официально: Венгер получил должность в ФИФА
ФИФА на своём официальном сайте объявила о назначении Арсена Венгера на пост главы отдела глобального развития футбола.
70-летний француз займётся вопросами как мужского, так и женского футбола. Также он будет взаимодействовать с организацией IFAB, которая занимается ведением и регулированием правил игры.
Кроме того, Венгера задействуют в обучении тренеров и внедрении бывших игроков в футбольный менеджмент.
Напомним, что прошлым летом легендарный тренер покинул "Арсенал" после 22 лет работы в клубе. В течение последнего года он периодически появлялся в эфире телевидения в качестве эксперта. А после отставки Нико Ковача его сватали в "Баварию", но в итоге мюнхенцы отказались от кандидатуры экс-наставника "канониров".
Не пропустите: Венгер: "Я никогда не был кандидатом на пост главного тренера "Баварии". | http://soccernews.ru
опрос
главное
-
Карпин рассказал, при каких условиях покинет "Ростов"
-
Бернарду Силву дисквалифицировали за шуточный твит про Менди
-
Ла Лига назначила время начала перенесённого матча "Барселона" - "Реал"
-
"Вест Хэм" никогда не был топ-клубом, но ему открыто симпатизируют как минимум 5 знаменитых девушек! Узнаем кто и почему
-
Монтоливо решил завершить карьеру
Лента новостей
-
Клуб Бекхэма заинтересован в игроке "Реала"
-
Санчо назвал своих футбольных кумиров
-
Тренер Португалии Сантуш рассказал о состоянии Роналду
-
Ракитич: "У меня забрали возможность играть в мяч, и это грустно"
-
Экс-тренер Акинфеева рассказал, почему вратарь отказывается от возвращения в сборную России
-
"Ювентус" нацелился на капитана "Ромы"
-
СМИ назвали три причины, из-за которых Гризманн еще не адаптировался в "Барселоне"
-
"Зенит" прокомментировал решение Давида Вильи завершить карьеру
-
Карпин рассказал, при каких условиях покинет "Ростов"
-
Скаут "Локомотива" сделал заявление о будущем Жоау Мариу в клубе
-
Официально: Венгер получил должность в ФИФА
-
Холанд отказался комментировать интерес со стороны европейских топ-клубов
-
"Краснодар" нацелился на полузащитника "Бешикташа"
-
1
Бернарду Силву дисквалифицировали за шуточный твит про Менди
-
1
Карпин прокомментировал информацию о финансовых проблемах "Ростова"
-
Россия сыграла вничью с Косово в квалификации юношеского Евро-2020
-
1
Мостовой - о назначении Тедеско тренером "Спартака": "Человек, который сидел в баре под Дюссельдорфом, попал в команду с большой историей"
-
1
Ионов назвал преимущества сборной России перед Бельгией
-
"Реал" выступил против проведения матча "Вильярреал" - "Атлетико" в США
-
Гендиректор "Зенита" сделал заявление о состоянии здоровья Лунева
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|11
|31
|2
|Лестер Сити
|12
|26
|3
|Челси
|12
|26
|4
|Манчестер Сити
|11
|25
|5
|Шеффилд Юнайтед
|12
|17
|6
|Арсенал Лондон
|12
|17
|7
|Манчестер Юнайтед
|12
|16
|8
|Вулверхэмптон
|12
|16
|9
|Борнмут
|12
|16
|10
|Бернли
|12
|15
|11
|Брайтон & Хоув Альбион
|12
|15
|12
|Кристал Пэлас
|12
|15
|13
|Ньюкасл Юнайтед
|12
|15
|14
|Тоттенхэм
|12
|14
|15
|Эвертон
|12
|14
|16
|Вест Хэм Юнайтед
|12
|13
|17
|Астон Вилла
|12
|11
|18
|Уотфорд
|12
|8
|19
|Саутгемптон
|12
|8
|20
|Норвич Сити
|12
|7