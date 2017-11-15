Официально: Вентура лишился поста главного тренера сборной Италии

Джампьеро Вентура лишился поста главного тренера сборной Италии, информирует официальный сайт федерации футбола страны.

"С сегодняшнего дня Джампьеро Вентура больше не является главным тренером национальной сборной", - сказано в сообщении.

Отметим, что под руководством 69-летнего специалиста "Скуадра Адзурра" провела в общей сложности 17 матчей (10 побед, 3 ничьи и 4 поражения) и не смогла пробиться впервые за 60 лет на Чемпионат Мира.

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