Официально: Вентура лишился поста главного тренера сборной Италии

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Официально: Вентура лишился поста главного тренера сборной ИталииДжампьеро Вентура лишился поста главного тренера сборной Италии, информирует официальный сайт федерации футбола страны.

"С сегодняшнего дня Джампьеро Вентура больше не является главным тренером национальной сборной", - сказано в сообщении.

Отметим, что под руководством 69-летнего специалиста "Скуадра Адзурра" провела в общей сложности 17 матчей (10 побед, 3 ничьи и 4 поражения) и не смогла пробиться впервые за 60 лет на Чемпионат Мира. 

Не пропустите: Вентура считает, что он добился успеха со сборной Италии. | soccernews.ru

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Буффон

Вентуре ещё повезло, но это пока наверное, если он не уедет на некоторое время из Италии, что итальянские тиффози его не избили.

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