Официально: Верди перешёл в "Наполи"

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Официально: Верди перешёл в "Наполи"

"Наполи" на своём официальном сайте объявил о переходе полузащитника "Болоньи" Симоне Верди.

Сумма трансфера составила 25 миллионов евро. 25-летний футболист заключил с "партенопейцами" пятилетний контракт.

Верди выступал за "Болонью" с 2016 года, сыграл 64 матча и забил 16 голов.

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