Официально: Верди перешёл в "Наполи"
"Наполи" на своём официальном сайте объявил о переходе полузащитника "Болоньи" Симоне Верди.
Сумма трансфера составила 25 миллионов евро. 25-летний футболист заключил с "партенопейцами" пятилетний контракт.
Верди выступал за "Болонью" с 2016 года, сыграл 64 матча и забил 16 голов.
Не пропустите: "Арсенал" помешал "Наполи" подписать талантливого хавбека. | http://soccernews.ru
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|38
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|9
|Торино
|38
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|38
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|Кьево
|38
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|Болонья
|38
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